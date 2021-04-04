Papa, Paskalya mesajında yoksul ülkelere aşı temin edilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı
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Papa, Paskalya mesajında yoksul ülkelere aşı temin edilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Papa, Paskalya mesajında yoksul ülkelere aşı temin edilmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımında yaşanan gecikmelerin üstesinden gelinmesi ve yoksul ülkelere de aşı temin edilmesi yönünde uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımında yaşanan gecikmelerin üstesinden gelinmesi ve yoksul ülkelere de aşı temin edilmesi yönünde uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda salgın tedbirleri çerçevesinde sınırlı katılımla Paskalya Yortusu ayinini yöneten Papa, ayin sonrasında geleneksel bayram mesajı "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını yaptı.

Konuşmasında Kovid-19 salgınına geniş yer ayıran Papa, "Pandemi tüm hızıyla sürüyor. Sosyal ve ekonomik kriz özellikle yoksullar için çok ağır. Buna karşın pandemi sırasında çatışmaların durmaması, askeri cephanelerin güçlenmesi skandaldır." dedi.

Salgın nedeniyle yoksulların ve çaresizlik içindeki insanların sayısının önemli ölçüde arttığını dile getiren Papa Franciscus, şunları söyledi:

"Özellikle de en kırılgan insanların yardıma ihtiyacı ve gerekli bakıma erişme hakkı vardır. Bu, salgınla mücadeleye çağrıldığımız ve aşıların önemli bir araç olduğu bu dönem daha belirgindir. Bu nedenle 'aşıların uluslararasılaşması' ruhuyla tüm uluslararası toplumu aşı dağıtımındaki gecikmelerin üstesinden gelmeye ve özellikle daha yoksul ülkelere paylaşımları teşvik etmek için ortak bir taahhütte bulunmaya çağırıyorum."

"Orta Doğu'da silahlar sussun" çağrısı

"Suriye'de, Yemen'de ve Libya'da silah sesleri kesilsin" diyen Papa Franciscus, Libya'da tüm tarafları, savaştan bıkmış halkın barış içinde yaşamasını sağlamaya ve ülkenin yeniden inşası için çalışmaya çağırdı.

Kudüs'te barış ve güvenlik için yalvardıklarını ifade eden Papa, İsrailliler ile Filistinliler arasında iki devletin barış ve refah içinde yan yana yaşadığı istikrarlı çözüm için diyaloğa dönme umudunu dile getirdi.

Katoliklerin ruhani lideri, geçen ay ziyaret etmekten büyük keyif aldığını belirttiği Irak'ın da barış yolundaki yürüyüşünün devam etmesini istediğini söyledi.

Lübnan'ın zor ve belirsiz bir dönemden geçtiğini kaydeden ruhani lider, "Sığınacak yer arayanları cömertçe karşılayan ülkelere teşekkür ediyorum. Özellikle Lübnan ve Ürdün'e, ki Suriye'deki çatışmadan kaçan çok sayıda göçmeni ağırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Papa'nın, topraklarında en fazla Suriyeliyi ağırlayan Türkiye'den ismen bahsetmemesi dikkati çekti.

Papa ayrıca 2 Şubat 2021'de askeri darbenin olduğu Myanmar'daki gençlere desteğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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