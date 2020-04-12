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Papa, Paskalya mesajında koronavirüs kurbanlarını andı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenleri anarken, tüm dünyanın acı çektiği bu salgına karşı birlik çağrısı yaptı.

12.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:22
Papa, Paskalya mesajında koronavirüs kurbanlarını andı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenleri anarken, tüm dünyanın acı çektiği bu salgına karşı birlik çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle inananlara kapalı şekilde Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası içinde Paskalya yortusu ayinini yöneten Papa, ayin sonrasında geleneksel bayram mesajı "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını yaptı.

Dünya genelinde pek çok kişinin yaşamına mal olan yeni tip koronavirüs salgınına değinen Papa, "Bugün düşüncelerim her şeyden önce koronavirüsten doğrudan etkilenenlerle; hastalarla, hayatını kaybedenlerle ve yakınlarına son vedalarını dahi yapamayan ailelerle." dedi.

Kovid-19'la mücadelede dönemin bencillik zamanı olmadığını dile getiren Papa, "Çünkü karşılaştığımız zorluk hepimiz için ortaktır ve insanlar arasında fark yaratmaz. Şimdi kayıtsızlık zamanı değil çünkü tüm dünya bundan acı çekiyor ve bu pandemiye karşı kendini bulmalı, bir araya gelmeli." diye konuştu.

Avrupa Birliği'ne (AB) de seslenen Papa, AB'nin bugün çığır açan bir krizle karşı karşıya olduğunu, daha fazla dayanışma göstermekten kaçınmaması gerektiğini söyledi.

İnsanları iyileştirmek ve hayat kurtarmak için kullanılması gereken büyük sermayelerin silah üretimi ve kaçakçılığı için kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Papa, şunları kaydetti:

"Bunun yerine Suriye'deki uzun savaşı, Yemen'deki çatışmayı ve Irak"ta ve Lübnan'daki gerginlikleri nihayet sona erdirme zamanıdır. İsrailliler ve Filistinlilerin yeniden diyaloğa döndükleri, her ikisinin de barış içinde yaşamalarını sağlayan istikrarlı ve kalıcı bir çözüm buldukları zaman olsun. Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yaşayan nüfusun çilesi sona ersin. Farklı Afrika ülkelerindeki birçok masum insana yönelik terörist saldırılar dursun."

Papa, Libya'da çoğu çocuk zor koşullardaki göçmenlerle, Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmenlerin korunmasını isterken, Venezuela'da ivedilikle somut çözüme ulaşılması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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