Papa'nın korona virüsü testi negatif çıktı
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Papa'nın korona virüsü testi negatif çıktı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e yapılan korona virüsü testi negatif çıktı.

03.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:35
Papa'nın korona virüsü testi negatif çıktı

Katoliklerin ruhani lideri 'e yapılan korona virüsü testi negatif çıktı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü endişesi 'ı vurdu. Kameralar önünde burnunu silen ve bazı programlarını iptal eden Papa Francis'e korona virüs testi uygulandı. Testin negatif çıktı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 83 yaşındaki Papa'nın korona olmadığını açıkladı.


İtalya'daki korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. - VATIKAN

Kaynak: İHA

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