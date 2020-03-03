Papa'nın korona virüsü testi negatif çıktı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e yapılan korona virüsü testi negatif çıktı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e yapılan korona virüsü testi negatif çıktı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü endişesi Vatikan'ı vurdu. Kameralar önünde burnunu silen ve bazı programlarını iptal eden Papa Francis'e korona virüs testi uygulandı. Testin negatif çıktı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 83 yaşındaki Papa'nın korona olmadığını açıkladı.
İtalya'daki korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. - VATIKAN
Kaynak: İHA