Papa'nın Kolombiya Ziyareti

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Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un konuşması

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un konuşması BOGOTA - Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kolombiya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya geldi. Papa Franciscus, Kolombiya Devlet Başkanı Santos tarafından resmi törenle karşılandı.