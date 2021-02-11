Papa'nın Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında Necef'e gelen Vatikan heyeti yetkililerle görüştü
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Papa'nın Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında Necef'e gelen Vatikan heyeti yetkililerle görüştü

11.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:25
Papa'nın Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında Necef'e gelen Vatikan heyeti yetkililerle görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ziyareti öncesi bir heyetin Irak'ın Necef kentine geldiği bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ziyareti öncesi bir heyetin Irak'ın Necef kentine geldiği bildirildi.

Uluslararası Necef Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın mart ayında Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları çerçevesinde heyetin kente geldiği aktarıldı.

Vatikan heyetinin Uluslararası Necef Havalimanı Müdürü İsa Şammari tarafından karşılandığını ifade edildi.

Irak Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Papa heyeti Necef'te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin ofisindeki yetkililerle bir araya geldi.

Papa, 5-8 Mart tarihleri arasında Irak'a geniş kapsamlı ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde ilk kez bir "Papa" Irak'ı ziyaret etmiş olacak ve bu Kovid-19 pandemisi sonrasında Papa'nın yaklaşık 16 aylık aradan sonra yapacağı ilk dış gezisi olacak.

Papa Franciscus'un, Irak temasları sırasında Sistani ile de Necef'te bir araya geleceği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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