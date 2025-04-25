Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu. Peki, Papa'nın cenazesine Türkiye'den kim katılacak, Numan Kurtulmuş gidecek mi?

PAPA'NIN CENAZESİNE TÜRKİYE'DEN KİM KATILACAK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenazesine katılmak için yarın Vatikan'a gidecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Nisan'da hayatını kaybeden 88 yaşındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek. Kurtulmuş, Papa Franciscus için yarın düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek.

Vatikan Sözcüsü Bruni'nin verdiği bilgiye göre, Papa Francis'in Arjantinli olması sebebiyle yabancı konuklar arasında ilk sırada Arjantin Devlet Başkanı Milei, onun yanında da Vatikan'ın komşusu İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer alacak. Bu iki liderin ardından diğer liderler, Fransız alfabesine göre sıralanacak.

CENAZEYE KİMLER KATILACAK?

Papa Francis'in cenaze törenine aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun katılması bekleniyor.

Papa'nın cenaze törenine katılımı öngörülen liderler arasında; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya Kralı 6'ncı Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.