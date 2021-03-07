Papa, Musul'da terör örgütü DEAŞ kurbanları için ayin düzenledi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine Musul kentinde devam ederken, terör örgütü DEAŞ kurbanları için ayin düzenledi.

Irak temaslarının üçüncü gününde Erbil'den sonra Musul'a gelen Papa, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te yıkılan el Tahira Kilisesi'nde terör saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okudu.

Düşmanlık ve savaşın kurbanı olan herkes için dua ettiklerini kaydeden Papa, "Medeniyetin beşiği olan ülkenin maruz kaldığı fırtına, Hristiyan ve Müslümanların ibadet yerlerinin yıkılmasına yol açtı. İnsanlar yerinden edilip öldürüldü. Bugün biliyoruz ki; barış savaştan daha güçlüdür." diye konuştu.

"(Allah) O'nun adına savaş ilan etmek yanlıştır. Eğer Allah, Aşk Allah'ı ise kardeşlerimizden nefret etmemiz doğru değildir." diyen Papa, Hristiyanların Irak'tan ve Ortadoğu'dan göçünün sadece ilgili bireylere ve topluluklara değil, aynı zamanda geride bıraktıkları topluma da hesaplanamaz bir zarar verdiğini söyledi.

Papa Franciscus, Musul'daki programın ardından Hristiyan nüfusun çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret edecek.

Musul'dan sonra Erbil'e dönecek Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda da ayin gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde Bağdat'a geçecek Papa, burada bir gece kaldıktan sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma'ya dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan