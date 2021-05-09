Papa: "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum"
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Papa: "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum"

Papa: 'Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum'
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlalleri sonrasında yükselen tansiyon sebebiyle endişesini dile getirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlalleri sonrasında yükselen tansiyon sebebiyle endişesini dile getirdi.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında Kudüs'teki gelişmelere değindi.

Katoliklerin ruhani lideri, Kudüs'ün şiddetin olmadığı bir buluşma yeri olması için dua ettiğini söyleyerek "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum." dedi.

Papa, "Kutsal şehrin çok dinli ve çok kültürlü kimliğine saygı duyulması ve kardeşliğin üstün gelmesi için herkesi ortak çözümler aramaya davet ediyorum. Şiddet sadece şiddet üretir ve artık çatışmalara yeter diyorum." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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