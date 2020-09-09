Papa, korona virüsü fırsata çevirenleri uyardı
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Papa, korona virüsü fırsata çevirenleri uyardı

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, kimsenin korona virüs salgınını politik veya ekonomik fırsat olarak görmemesini, aşı geliştiricilerinin bu durumu kazanç sağlamak için kullanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Papa, korona virüsü fırsata çevirenleri uyardı
09.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:37

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, kimsenin korona virüs salgınını politik veya ekonomik fırsat olarak görmemesini, aşı geliştiricilerinin bu durumu kazanç sağlamak için kullanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis uzun zaman sonra ziyaretçilerine yaptığı konuşmada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının herkesi toplumsal iyilik için çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etti. Papa fırsatçılara yönelik isim belirtmeden, "Ne yazık ki partizanlık eğiliminin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Bu duruma aşıların geliştirilmesi ve ardından satışı gibi çözüm olanaklarını kendine mal edenler örnek gösterilebilir. Bazıları ise ekonomik ve politik üstünlük sağlamak veya savaşları körüklemek ve yeni savaşlar başlatmak için birbirine karşı kışkırtılan tarafları avantaj olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Politikacıların çoğunlukla itibarının iyi olmadığını fakat tarihte birçok aziz politikacının var olduğunu söyleyen Papa Francis, açıkça hiçbir politikacının ismini vermedi.

ABD başkanlık seçimlerinde ise mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında korona virüs salgını ve aşı çalışmaları, seçim çalışmalarında en çok tartışılan konulardan biri. Trump acilen geliştirilmesini istediği aşının çok yakın zamanda çıkacağını açıklamıştı. Biden ise Trump'ı tekrar seçilebilmek için salgını politikaya alet etmekle ve aşı geliştirmelerinde acele ederek testler tamamlanmadan aşıyı piyasaya sürmeye çalışmak ile suçluyor.

Aşı çalışmalarının devam ettiği ABD'de korona virüs, şu ana kadar yaklaşık 190 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden oldu. - VATIKAN

Kaynak: İHA

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