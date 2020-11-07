Papa Katolikleri yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı
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Papa Katolikleri yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı

07.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:16
Papa Katolikleri yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı

Kotaliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı.

Kotaliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı.

Kotaliklerin ruhani lideri Papa Francis, Dünya Çapında Dua Ağı tarafından halka duyurulan aylık dua niyetinde, Vatikan'ın şubatta yaptığı makine öğrenimi teknolojilerinin etik kullanımı çağrısının ardından Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye davet etti.Papa, gelişmiş robot teknolojisinden kaynaklanabilecek eşitsizlik artışına karşı uyararak, ve yapay zekanın bunun yerine herkes için çalışması çağrısında bulundu. "Yaşadığımız çığır açan değişimin merkezinde yapay zeka var" diyen Papa Francis, "Robotik, kamu yararına katılırsa daha iyi bir dünyayı mümkün kılabilir" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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