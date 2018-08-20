Papa Katoliklere Yazdığı Mektupta 'Cinsel Taciz Vahşetini' Kınadı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ABD'deki taciz skandalı ardından dünyadaki tüm Katoliklere yönelik bir mektup yazarak, "kilisedeki cinsel taciz vahşetini kınadığını" belirtti ve tüm Katolikleri bu vakaların üzerinin örtülmemesi için birlikte mücadeleye çağırdı.

Papa'nın, 1.2 milyardan fazla Katoliğe hitap ettiği mesajı "Papa Francesco'dan Tanrı'nın halkına mektup" başlığıyla yayımlandı. Vatikan kaynakları, bir papanın ilk kez cinsel taciz skandallarıyla ilgili olarak tüm Katoliklere seslenmek için bir mektup yazdığını belirtiyor.

Papa mektubunda, geçen hafta ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yayımlanan bir jüri raporuna atıfta bulundu ve "Geçen günlerde, yaklaşık 70 yıllık bir zaman diliminde rahiplerin cinsel tacizinin, güçlerini ve vicdanlarını kötüye kullanmalarının kurbanı olan en az 1000 kişinin yaşadıklarının anlatıldığı bir rapor yayımlandı. Söz konusu vakaların çoğu geçmişe ait olsa da zaman geçtikçe çok sayıda kurbanın çektiği acılardan haberdar olduk ve bu yaraların asla yok olmadığını gördük" dedi.

'Yaralar asla zaman aşımına uğramaz'

Papa, "Bu vahşeti güçlü şekilde kınamaya ve bu ölüm kültürünü kökünden yok etmek için güçlerimizi birleştirmeye mecburuz; yaralar asla zaman aşımına uğramaz. Kurbanların göklere yükselen ve yürek burkan acıları uzun süre göz ardı edildi, gizlendi ya da susturuldu" ifadelerini kullandı.

Papa, şöyle devam etti: "Kilise cemaati olarak utanç ve pişmanlıkla kabul ediyoruz ki, olmamız gereken yerde olmayı başaramadık, çok sayıda hayata verilen zararın boyutlarını ve ağırlığını fark ederek zamanında eyleme geçmedik. Küçük çocukları ihmal ettik ve yalnız bıraktık."

Papa Francesco, eski papalardan Kardinal Ratzinger'in 2005 yılında yaptığı bir konuşmayı da alıntıladı ve "Kilisede ne çok pislik var, üstelik de rahip olarak tamamen Tanrı'ya adanmış olması gerekenler arasında bile! Ne çok kibir var!" dedi.



İncil'den alıntıyla "Tek bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker" diyen Papa, kilise içinde çocuklara cinsel taciz olaylarıyla da hep birlikte mücadele edilmesi çağrısı yaptı.

Geçmişte bu olayların görmezden gelindiğini belirten Papa, "Bugünse dayanışma istiyoruz… Her türden tacizin kurbanlarının kendilerini korumak üzere uzatılmış bir el bulacağı bir ortam istiyoruz" ifadelerini kullandı. Papa bu dayanışmanın, "her türlü yozlaşmayla, özellikle de ruhsal yozlaşmayla mücadele ederek" gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Papa, "Dünyanın birçok bölgesinde, çocukların ve savunmasız durumdaki yetişkinlerin güvenliğini ve korunmasını sağlamak için yürütülmekte olan çalışmaların ve çabanın, sıfır tolerans ilkesinin yayıldığının, suçu işleyenlerin ve suçun üzerini örtenlerin hesap vermesi için yapılanların farkındayım. Bu kadar gerekli eylemleri ve yaptırımları uygulamakta geciktik ama eminim ki bu eylemler şimdi ve gelecekte daha büyük bir koruma kültürü sağlamaya yardımcı olacaktır" dedi.

Papa, "Bu çabaların yanında, vaftiz edilmiş olan herkesin, ihtiyaç duyduğumuz dini ve toplumsal değişime dahil olması gerekmektedir" diye yazdı.

Kilisenin, "din adamları ve çocukları koruyup kollamaktan sorumlu kişilerin işlediği vahşetleri acı ve utançla itiraf etmesinin ve kınamasının elzem" olduğunu söyleyen Papa, "Kendi günahlarımız için ve başkalarının günahları için af dileyelim" dedi.

Pensilvanya'daki jüri raporunun ardından Vatikan basın ofisi de geçen hafta bir açıklama yapmış ve "Papa kurbanların tarafındadır" demişti.

Papa Francesco'nun şahsi mektubu ise bu açıklamadan birkaç gün sonra ve Papa'nın gelecek hafta sonu yapacağı İrlanda gezisinden birkaç gün önce geldi. Papa'dan, İrlanda ziyareti sırasında bu ülkedeki Katolik Kilisesi'nde yaşanan çocuk tacizi skandallarına karşı güçlü bir mesaj vermesi beklentisi bulunuyor.



'Daha fazla eylem, daha az laf'

Papa Francesco'nun Katolik alemine mektubu bazı çevrelerce olumlu ve güçlü bir adım olarak görülürken, taciz kurbanlarının da aralarında yer aldığı bazı kesimlerse mektubu yetersiz buldu.

Kendisi de küçükken bir Katolik rahibin tacizine uğrayan İrlandalı Marie Collins, mektupta herhangi bir eylem planından bahsedilmemesini eleştirdi. Collins Twitter'da paylaştığı mesajında, "Vatikan ve Papa'dan gelen açıklamalar tacizin ne kadar korkunç olduğunu ve herkesin hesap vermesi gerektiğini söyleyip durmayı bırakmalı. Onun yerine, bu kişilerin hesap vermesi için siz ne yapıyorsunuz onu söyleyin. Duymak istediğimiz bu. On yıllar süren 'gecikmeden' sonra 'üzerinde çalışıyoruz' yeterli bir açıklama değil" dedi.

Tacizci rahiplerin yargı önüne getirilmesi için çalışan ABD merkezli BishopAccountability.org örgütünden Anne Barrett-Doyle de Reuters ajansına yaptığı açıklamada "Daha fazla eylem, daha az laf" çağrısı yaptı.