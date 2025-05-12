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Papa İznik vasiyeti nedir? Papa "İznik'e git" dedi mi?

Papa İznik vasiyeti nedir? Papa
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Katoliklerin ruhani lideri, hayatını kaybeden Papa Francis'in vasiyeti ortaya çıktı. Yeni Papa'ya "İznik'e git" dediği iddiaları gündemde. Peki, Papa İznik vasiyeti nedir? Papa "İznik'e git" dedi mi?

Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco'nun İznik ziyaretine ne kadar önem verdiği sözlü vasiyetinden ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Papa Francesco, "Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin" dedi. Yeni seçilen Papa 14. Leo'nun yıl içinde Türkiye'ye gitmesi bekleniyor. Peki, Papa İznik vasiyeti nedir? Papa "İznik'e git" dedi mi?

PAPA İZNİK VASİYETİ NEDİR?

Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco'nun İznik ziyaretine ne kadar önem verdiği sözlü vasiyetinden ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Papa Francesco, "Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin" dedi. Yeni seçilen Papa 14. Leo'nun yıl içinde Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.

Bölünmüş Hristiyan dünyasında uzlaşma sağlama çabalarının ilk örneklerinden olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümüne denk gelen Mayıs ayı sonunda Papa Francesco'nun Türkiye'ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Kiliselerin birliği için önem taşıyan ve Paskalya tarihi başta olmak üzere anlaşamadıkları bir dizi ayrışma konusunun da ele alınması beklenen bu etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yerel kilise temsilcilerinin de katılması planlanıyordu.

Ancak Papa Francesco'nun Şubat ortasında hastalanması ve 21 Nisan'da da hayatını kaybetmesi üzerine bu seyahati, 8 Mayıs'ta bu makama seçilen halefi Papa 14. Leo'nun gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Vatikan, yeni Papa'nın Mayıs'ın 25'ine kadar olan programını paylaştı ve o tarihe kadar Türkiye ziyareti olmadığı görüldü.

"Göreve başlama töreninde Türkiye'ye davet edilecek"

ANKA Haber Ajansı'nın Fener Rum Patrikhanesi'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Papa 14. Leo'nun 18 Mayıs'ta yapılacak resmi göreve başlama törenine katılacak olan Patrik Bartholomeos, bu vesileyle onunla ayrıca bir görüşme gerçekleştirip Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü için Papa'yı Türkiye'ye davet edecek.

Papa'nın bu daveti kabul etmesi halinde bir tarih üzerinde anlaşılacak. Bunun, önümüzdeki yaz ya da sonbaharda olabileceği düşünülürken, yine Mayıs sonunun da halen ihtimal dışı bırakılmadığı belirtiliyor.

Ancak bu ziyaretin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa'ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa'nın ziyareti bir "devlet ziyareti" statüsünde gerçekleşecek.

Bu nedenle de, Papa'nın önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından İznik'e geçmesi planlanacak.

Türkiye'nin, Papa'nın ilk yurtdışı seyahat rotası olabileceği de belirtiliyor.

Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5'inci Papa olacak. Türkiye'ye 2014 yılında giden Papa Francesco'nun yanı sıra, Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979) ve Papa 16. Benedikt (2006) de birer ziyarette bulunmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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