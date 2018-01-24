Papa: İlk Sahte Haber Üreticisi İncil'deki Yılandır

Medya konusunda son yılların en hararetli tartışma başlıklarından olan sahte haber konusunda konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ilk sahte haber yaratıcısının Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna eden yılan olduğunu söyledi ve "dezenformasyonun zararsızı olmaz" dedi.

Papa Francesco, Katoliklerin bu yıl 52. kez kutlayacağı "Dünya Sosyal İletişim Günü" için "sahte haberler ve barış gazeteciliği" başlıklı bir mesaj yayımladı. Sahte haberlerin zararlarını İncil'deki hikayelerden örneklerle anlatan Papa, Habil- Kabil ve Babil Kulesi vakalarını "gerçeğin çarpıtılmasının" ilk örnekleri olarak saydı.

İncil'deki Yaratılış bölümünde Havva ile yılan arasında geçen diyalogdan örnekler veren Papa, "Yaratılış kitabında bahsedilen 'kurnaz yılan' insanlığın şafağında ilk sahte haber üreticisi olmuştur" dedi.

Yasak ağacın meyvesi örneği

Papa, yılanın Havva'yı yasak ağacın meyvesini yemeye ikna etmek için "Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız" dediğini aktardı ve şöyle devam etti:

"İncil'deki bu olay, bizim konumuzla ilgili çok önemli bir hususu gözler önüne seriyor: Dezenformasyonun zararsızı olmaz. Yanlış olana güvenmek zararlı sonuçlar doğurur. Gerçeklerin hafif görünen bir şekilde saptırılmasının bile tehlikeli etkileri olabilir."

Sahte haberlerin "yalnızca kibir ve nefretin yayılmasına" neden olduğunu söyleyen Papa, bu fenomende insanın "hırsının" da rol oynadığını vurguladı:

"Sahte haberler sıklıkla viral hale geliyor, hızla ve durdurulması güç bir şekilde yayılıyorlar. Bunun sebebi ise paylaşma mantığı değil, insanlarda kolaylıkla uyanan doyumsuz hırstır. Dezenformasyonu besleyen ekonomik ve fırsatçılık temelli gerekçelerin kökleri iktidar, sahiplik ve zevk hırsına dayanır."

Papa, "Sahte haberleri yaymak belli amaçlara hizmet edebilir, siyasi seçimleri etkileyebilir ve ekonomik çıkar elde edilmesini sağlayabilir" dedi.



'Gazetecilerin yılan olabileceğini kabul ediyor'

Papa'nın bu sözleri medyada "Papa sahte haberlerin şeytani olduğunu söyledi" gibi başlıklarla yer aldı. Reuters ajansına konuşan Vatikan Sözcüsü Greg Burke, Papa'nın bu konuda konuşmak istemesinin nedenini şöyle açıkladı:

"Papa'nın sahte haber hakkında konuşmak istemesinin nedeni bu olgunun yeni olması değil, bugün sahte haberlerin geçmişe kıyasla çok daha hızlı yayılması. Papa bunu toplum için bir tehlike olarak görüyor."

Burke, Papa'nın "dezenformasyon tehlikelidir" mesajıyla gazetecilere ve iletişim alanında çalışanlara daha sorumlu hareket etmeleri çağrısı yaptığını da söyledi.

Vatikan Sözcüsü, "Papa, yılanın Havva'yı kandırmasından söz ederken tüm gazeteciler yılandır demiyor ama olabileceklerini de kabul ediyor" dedi.