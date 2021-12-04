Papa Franciscus'un Yunanistan temasları başladı

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 3 gün sürecek temasları kapsamında Yunanistan'a geldi.

Papa'yı başkent Atina'daki Elefterios Venizelos Havalimanı'nda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias karşıladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun daveti üzerine Yunanistan'a gelen Papa Franciscus, Sakelaropulu ve Başbakan Miçotakis ile bir araya geldi.

Papa Franciscus, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, iklim krizi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yoksulluk ve mülteci meselesi gibi sorunlara dikkati çekti.

Mülteci sorununa işaret eden Papa Franciscus, mültecileri "kardeşlerimiz" sözleriyle tanımlarken, bu sorunun kuzey ve güney arasında bir ayrıma yol açtığını söyledi. Avrupa'nın bu konuda ağır adımlar attığını, dayanışmanın itici gücü olmak yerine koordinasyondan uzak bir duruş sergilediğini kaydeden Papa Franciscus, yardıma ihtiyaç duyanlara her ülkenin kendi imkanları kapsamında destek olması gerektiğini vurguladı.

Papa Franciscus, iklim krizinin yol açtığı sorunlara da dikkati çekerek, bunun mücadele edilmesi gereken ortak bir sorun olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemine de değinen Papa Franciscus, salgın sürecinde ortaya çıkan dayanışma ruhunun salgın bittikten sonra da kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da konuşmasında iklim krizi ve mülteci sorununa dikkati çekti. İklim kriziyle mücadelenin Avrupa'nın öncelikleri arasında olduğunu aktaran Sakelaropulu, Papa Franciscus'un Midilli Adası'nı ziyaret edecek olmasının mülteci sorunun boyutlarının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Papa Franciscus'un Yunanistan ziyareti programında Midilli Adası da bulunuyor. Cumartesi sabahı Midilli'ye gitmesi planlanan Papa Franciscus'un buradaki sığınmacı kampını ziyaret etmesi öngörülüyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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