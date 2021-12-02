Papa Franciscus'un Kıbrıs Rum Kesimi temasları başladı - Haberler
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Papa Franciscus'un Kıbrıs Rum Kesimi temasları başladı

AA / Ali Ruhluel - Haberler | Güncel

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 3 gün sürecek temasları kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine geldi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 3 gün sürecek temasları kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine geldi. Papa, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'i Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyaret etti. Papa, burada resmi törenle karşılandı. Karşılamada, Anastasiadis'in yanı sıra, Rum siyasiler, din adamları ve ilgili diğer yetkililer yer aldı.

Papa Franciscus'un Kıbrıs Rum Kesimi temasları başladı

Papa Franciscus'un Kıbrıs Rum Kesimi temasları başladı

Papa Franciscus'un Kıbrıs Rum Kesimi temasları başladı

AA / Ali Ruhluel - Son Dakika Haberleri

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