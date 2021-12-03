Papa Franciscus, Kıbrıs Rum kesimi ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürdü

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam etti.

İlk olarak Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopos'u 2. Hristomos'u ziyaret eden Papa, daha sonra Apostle Varnavas Katedrali'nde "Sen Sinod Meclisi" üyeleriyle buluştu.

Papa, burada yaptığı konuşmada, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin İncil'in ortak yolundan geldiğini söyledi.

İki kilise arasındaki uzlaşmadan bahseden Papa, Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın artması temennisinde bulundu.

Papa, daha sonra Lefkoşa'daki GSP Stadyumu'nda büyük ayine katıldı. Ayine, GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Rum yetkililer, din adamları ve binlerce kişi katıldı.

Öte yandan, Rum polisi, ayin sırasında GSP Stadyumu'na giriş yapmak isteyen ve üzerinde bıçak taşıyan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, olayın Papa'nın ziyaretiyle ilişkili olmadığı da belirtildi.

Papa, bugün "Timiu Stavru" kilisesinde göçmenlerin katılacağı bir başka ayine de iştirak edecek.

Papa Franciscus, dün Panaya Hariton Maronit Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek, rahipler, inananlar ve dini derneklerin temsilcileriyle görüşmüş, Rum lider Anastasiadis'e Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyarette bulunmuştu.

Papa'nın, Rum kesimi temaslarını yarın tamamlayarak Yunanistan'a gitmesi öngörülüyor.

Papa Franciscus'un bu programı, papalık döneminin 35'inci dış gezisi oldu.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içinde Irak, Macaristan ve Slovakya'ya da gitmişti.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet