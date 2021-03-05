Papa Franciscus: "Irak'ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor"
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Papa Franciscus: "Irak'ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor"

05.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:49
Papa Franciscus:

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak'ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerektiğini belirterek, "Irak'ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak'ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerektiğini belirterek, "Irak'ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor." dedi.

Papa, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu (STK) liderleri ve diplomatlarla görüşmesinde konuşma yaptı.

"Hac için Irak'a geldim." diyen Papa, Iraklı Müslümanlar ve Hristiyanları selamladı. Papa, Irak'ın iç savaş ve terörden etkilendiğini vurgulayarak, tüm bunların ülkeye yıkım ve ölüm getirdiğini kaydetti.

Yezidilere terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırılara da değinen Papa, bunları kınadıklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da Papa, dayanışma çağrısı yaptı.

"Daha iyi bir dünya bırakmalıyız"

Terör saldırılarında evlatlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını söyleyen Papa, "Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmalıyız. Kardeşçe yaşamak gerçek diyalog ister. Irak'taki dinlerin çeşitliliği ülkeyi yüz yıllar öncesinden özel konuma yükseltmişti. Ülkeyi yeniden kalkındırmak yetmez. Yeniden kalkındırmayı başarmak önemli. Yıllarca Irak için dualar ettik. Aşırıcılık ve hoşgörüsüzlük yeter. Irak'ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerekiyor. Irak'ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Papa Franciscus, Irak'taki Hristiyan varlığının ülkeye zengin miras bıraktığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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