Papa Franciscus, GKRY ve Yunanistan'a gidecek

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 2-6 Aralık tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ruhani lider ziyaretlerine 2 Aralık'ta GKRY'den başlayacak ve 4 Aralık'a kadar burada temaslarda bulunacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 4 Aralık'ta geçecek olan Franciscus, bu ülkedeki temasları kapsamında daha önce 2016'da düzensiz göç krizi dolayısıyla ziyaret ettiği Midilli Adası ve buradaki göçmen kampına yeniden gidecek.

Papa Franciscus'un bu programı, papalık döneminin 35'inci dış gezisi olacak.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içinde Irak, Macaristan ve Slovakya'ya gitmişti.

Haberi Kaydet