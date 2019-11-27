Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi
Haberler » Dünya » Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi - Haber

Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi

Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından görev süresini yenilemediği Maliye Teftiş Müdürü'nün halefini seçti. 40 yıl boyunca İtalya Merkez Bankası'nda görev alan Carmelo Barbagallo, 5 yıllık görev süresini dolduran İsviçreli Rene Bruelhart'ın yerine göreve getirildi.

27.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:56
Papa Francis, Vatikan'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından Mali Müfettişi'ni değiştirdi

, 'ı sarsan yolsuzluk skandalının ardından görev süresini yenilemediği Maliye Teftiş Müdürü'nün halefini seçti. 40 yıl boyunca İtalya 'nda çeşitli kademelerde görev alan Carmelo Barbagallo, 5 yıllık görev süresini dolduran İsviçreli Rene Bruelhart'ın yerine göreve getirildi.


Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, bir hafta önce 5 yıllık görev süresi sonra eren Rene Bruelhart'tan boşalan Mali Teftiş Müdürlüğü görevine İtalya Merkez Bankası'nın finans ve bankacılık denetim direktörü Carmelo Barbagallo'yu getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et