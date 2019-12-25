Papa Francis Vatikan'da geleneksel Noel ayinini yönetti
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Papa Francis Vatikan'da geleneksel Noel ayinini yönetti

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği Noel ayini yapıldı.

25.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:09
Papa Francis Vatikan'da geleneksel Noel ayinini yönetti

Hristiyanlık'ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Bayramı, Katoliklerin ruhani merkezi 'da 'in yönettiği ayinle kutlandı.


Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılan Noel ayini, Katolik Kilisesine bağlı monsenyörler, kardinaller ve Papa'nın gelişiyle başlarken, ruhani lider ayine katılanları takdis etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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