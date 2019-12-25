Papa Francis Vatikan'da geleneksel Noel ayinini yönetti
Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği Noel ayini yapıldı.
25.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:09
Hristiyanlık'ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'da Papa Francis'in yönettiği ayinle kutlandı.
Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılan Noel ayini, Katolik Kilisesine bağlı monsenyörler, kardinaller ve Papa'nın gelişiyle başlarken, ruhani lider ayine katılanları takdis etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com