Papa Francis, ülkesi Arjantin'i özlemediğini Roma'da ölmek istediğini söyledi

Papaların Sağlığı isimli yeni yayınlanan kitaba göre, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, anavatanı Arjantin'de değil Roma'da ölmek istediğini belirtti. Kitaba göre Papa Francis, doğduğu ve 76 yıl yaşadığı Arjantin'i ise hiç özlemediğini söyledi.

Arjantin merkezli La Nacion gazetesinde 'Papaların Sağlığı' (The Health of Popes) isimli kitaptan bazı bölümler yayınlandı. Papa'nın Arjantinli gazeteci ve doktor Nelson Castro'ya Vatikan'da Şubat 2019'da ölümü düşündüğünü, ancak bundan korkmadığını söylediği sözleri de yer aldı.

84 yaşındaki Papa hayatının son günlerini nasıl gördüğü sorusuna, "Emekli ya da görevine devam eden bir papa olacağım" diye cevap verdi. Kitapta ilk kez Papa'nın sağlığının şeffaflıkla konuşulduğu belirtildi. Papa Francis'in siyatik rahatsızlığı nedeniyle son aylarda bazı etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldığı biliniyordu.'ARJANTİN'İ ÖZLEMİYORUM'

'Papa, doğduğu ve 76 yıl yaşadığı Arjantin'i ise özlemediğini belirtti. Papa Arjantin'deki sorunların kendisine acı verdiğini ifade ederek, "Bir arabada üzerine yalnızca battaniye örterek gizlenerek üç askeri kontrol noktasından geçmenin nasıl bir şey olduğunu hayal edin. Yarattığı gerilim çok fazlaydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı