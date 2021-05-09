Papa Francis'ten "Kudüs'te şiddeti durdurun" çağrısı
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Papa Francis'ten "Kudüs'te şiddeti durdurun" çağrısı

Papa Francis'ten 'Kudüs'te şiddeti durdurun' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kudüs'te şiddetin durdurulması için çağrıda bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kudüs'te şiddetin durdurulması için çağrıda bulundu.

Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Kudüs'teki şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu. Papa Francis yaptığı açıklamada, "Şiddet şiddeti doğurur, çatışmaları durdurun" ifadesini kullandı. Papa, tüm tarafları kutsal şehrin çok dinli kimliğine ve kültürüne saygı duymaya ve soruna çözüm aramaya davet etti.

İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırıda bulunmuştu. Çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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