Papa Francis'ten Facebook, Apple ve Google'dan çocuk pornosu ile mücadele çağrısı

14.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Facebook, Apple, Google ve diğer teknoloji şirketlerinden internet ortamındaki çocuk pornografisine karşı mücadele etme çağrısında bulundu. Katolik lider ayrıca, açıklamasında çocukların pornografiye erişiminin önlenmesini istedi.



Vatikan'da dini liderler ve teknoloji temsilcilerinin katıldığı bir konferansta konuşan Papa Francis, teknolojinin çok çabuk geliştiğini, yasaların da buna ayak uydurmakta zorlandığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle