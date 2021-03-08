Papa Francis'ten 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
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Papa Francis'ten 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

08.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:50
Papa Francis'ten 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Papa Francis, 4 günlük tarihi ziyaretinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'tan ayrıldı.

Papa Francis, 4 günlük tarihi ziyaretinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'tan ayrıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Papa Francis, "Başta Iraklı kadınlar olmak üzere tüm kadınlara gönülden teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak'a yaptığı 4 günlük tarihi ziyaretin ardından başkent Bağdat'tan ayrıldı. Papa Francis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Papa Francis, paylaşımında "Başta Iraklı kadınlar olmak üzere tüm kadınlara, yanlışlara ve acılara rağmen hayat vermeye devam eden cesur kadınlara gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kadınlara saygı duyulsun ve korunsun. Saygı gösterilsin ve fırsatlar sunulsun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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