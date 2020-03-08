Papa Francis pazar duasını koronavirüs sebebiyle internetten yayınladı Papa Francis, İtalya özelinde ve dünyada hızla yükselmekte olan koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle pazar günü duasını internet üzerinden canlı yayınladı.

Papa Francis, İtalya özelinde ve dünyada hızla yükselmekte olan koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle pazar günü duasını internet üzerinden canlı yayınladı.

Her pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nına açılan pencereden halka seslendiği pazar duasını (Angelus Duası), koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden yayınladı. Aziz Petrus Meydanı'na yerleştirilen ekranlardan ve internet üzerinden Papa Francis'in duası takip edildi. Salgın sebebiyle çok az kişinin bulunduğu meydanda birkaç kişi tarafından "Unutulmuş İdlib İçin" pankartı açıldı. Vatikan tarafından önceden yapılan yazılı açıklamada bu uygulamanın İtalyan hükümeti tarafından talep edildiğini ve koronavirüs salgını sebebiyle tedbir amaçlı olduğu ifade edildi. Vatikan'da daha önce bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğu duyurulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Papnın online konuşmasından görüntüler

Aziz Petrus Meydanı'nda görüntüler

Kaynak: DHA