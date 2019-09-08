Papa Francis: Ormanların yok olması küresel bir tehdit olarak ele alınmalı

08.09.2019 08:30

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ülkelerin ormanların ve canlı çeşitliliğinin yok oluşunu yerel bir sorun olarak değil, gezegenin geleceği için küresel bir tehdit olarak ele alması gerektiğini söyledi.



Papa, cumartesi günü dünyanın en büyük 4. adası olan ve son 60 yılda ormanlarının yaklaşık yüzde 44'ünü yasa dışı gül ağacı ve abanoz ihracatı nedeniyle kaybeden Madagaskar adası ziyareti sırasında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle