Papa Francis, Mart'ta Irak'ı ziyaret edecek
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Papa Francis, Mart'ta Irak'ı ziyaret edecek

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:08
Papa Francis, Mart'ta Irak'ı ziyaret edecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in, gelecek Mart ayında Irak'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in, gelecek Mart ayında Irak'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in önümüzdeki Mart ayında Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Papa Francis'in ziyaretini 5-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği ifade edildi. Papa'nın ziyaretinin bütün Iraklılar için büyük bir destek olacağı kaydedilen bakanlık açıklamasında ziyaret, "tarihi bir olay" olarak nitelendirildi. Irak ve bölge için barış mesajı olarak değerlendirilen ziyaretin insanlığın çekişme ve bağnazlığa karşı sergilediği ortak tutumu destekleyerek, hoşgörü ve birlikte yaşamı teşvik edeceği belirtildi.

Papa Francis'in ziyareti kapsamında Bağdat, Erbil ve Musul'da temaslarda bulunması bekleniyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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