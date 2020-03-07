Papa Francis, koronavirüs tehdidi yüzünden halkla temasına önemli kısıtlama getirdi
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Papa Francis, koronavirüs tehdidi yüzünden halkla temasına önemli kısıtlama getirdi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, İtalya’da giderek tehlikeyi boyutlara varan koronavirüsü yüzünden halkla temasına önemli kısıtlama getirdi.

07.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:00
Papa Francis, koronavirüs tehdidi yüzünden halkla temasına önemli kısıtlama getirdi

Katolik dünyasının ruhani lideri , 'da giderek tehlikeyi boyutlara varan koronavirüs yüzünden halkla temasına önemli kısıtlama getirdi.


Papa Francis'in, Sarayı'nın penceresinden, pazar günü, St. Peter meydanındaki halka hitabı ve çarşamba günü yine Vatikan'da düzenlediği genel kabul oturumu ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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