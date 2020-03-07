Papa Francis, koronavirüs tehdidi yüzünden halkla temasına önemli kısıtlama getirdi

07.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:00

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, İtalya'da giderek tehlikeyi boyutlara varan koronavirüs yüzünden halkla temasına önemli kısıtlama getirdi.



Papa Francis'in, Vatikan Sarayı'nın penceresinden, pazar günü, St. Peter meydanındaki halka hitabı ve çarşamba günü yine Vatikan'da düzenlediği genel kabul oturumu ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle