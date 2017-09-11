Papa Francis Kolombiya Ziyaretini Tamamladı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Kolombiya'da FARC gerillaları ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşmasına destek vermek için çıktığı ziyaretin son gününde küçük bir kaza geçirdi.



Kolombiya'nın Cartagena kentinde halkı selamlayan Papa Francis, "Papa Mobile" adı verilen aracında dengesini kaybedince, başını aracın cam koruma duvarına çarptı.



Hafif kaşı açılan ve gözünün altı moraran Papa'ya olay yerinde buz tedavisi uygulandı, Hafif yaralanan Papa, kendisini görmek için meydanı dolduranları selamlamaya devam etti.



Konuşmasında ise yine dünyadaki yoksulluk ve eşitsizlik vardı ve bölgede hala devam eden köle ticaretini eleştirdi:



"Burada, Kolombiya'da ve dünyanın diğer bölgelerinde, milyonlarca insan hala köle olarak satılıyor. Bu insanlar, birazcık insanlık, biraz yumuşak davranış için yalvarılıyor, ya da deniz ya da kara yoluyla kaçıyorlar, çünkü herşeylerini kaybetmişler, özellikle onurlarını ve haklarını."



Gezisinin son durağı San Padro Claver Kilisesi'nde yaptığı konuşmda, şiddet ve iç savaş sarmalına sürüklenen Venezuela'ya da "ekonomik ve politik krize bir çözüm bulmak için şiddete son vermeleri" çağrısı yaptı.



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Tags: Kolombiya Venezuela Cartagena Papa I. Franciscus Gepost: 11 september 2017