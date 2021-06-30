Papa Francis Kanada'daki yerli toplulukların liderlerine 2 yıl sonra randevu verdi
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Papa Francis Kanada'daki yerli toplulukların liderlerine 2 yıl sonra randevu verdi

Papa Francis Kanada'daki yerli toplulukların liderlerine 2 yıl sonra randevu verdi
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Francis'in, Kanadalı yerli toplulukların liderlerine 17 Aralık 2021 tarihi için randevu verdiği bildirildi.

Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Francis'in, Kanadalı yerli toplulukların liderlerine 17 Aralık 2021 tarihi için randevu verdiği bildirildi.

Kanada Katolik Piskoposlar Konferansından (CCCB) yapılan açıklamada, Kanada'daki üç büyük yerli grubu olan First Nation, Metis ve Inuit yerlilerinin liderleri, aralık ayında Vatikan'da Papa Francis ile ayrı ayrı bir araya gelerek Katolik Kilisesi'ne taleplerini iletecekler.

Açıklamada, Papa ile görüşmek için iki yıldan fazla bir süredir CCCB ile çalışan yerli liderlerin görüşmelerinin 17 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu pastoral ziyaret, küçük bir piskopos ve yerli lider grubu eşliğinde ülkenin dört bir yanından Yaşlılar, Bilgi Bekçileri, yatılı okuldan kurtulanlar ve gençlerin katılımını içerecektir. Kanada piskoposları, bu yaklaşan karşılaşmaların yerli halklar ile Kanada'daki Katolik Kilisesi arasında ortak bir barış ve uyum geleceğine yol açacağına dair samimi umutlarını bir kez daha teyit ediyor."

First Nation, Metis ve Inuit yerlilerinin liderleri Papa Francis'ten, Roma Katolik Kilisesi'nin yatılı okullarında çocuklarının yaşadıklarından dolayı, hayatta kalanlardan ve ailelerden resmi özür dilemesini istiyor.

Katolik Kilisesi tarafından federal hükümet adına, Kanada'da 1831-1996 yıllarında açılan 139 yatılı kilise okulunda, 150 binden fazla yerli çocuğu ailelerinden zorla alınarak asimilasyona tabi tutuldu.

Kanada'nın resmi kayıtlarına göre, bu okullardaki çocuklar fiziksel ve cinsel istismara uğradı, üzerlerinde tıbbi deneyler yapıldı, birçoğu gıdasızlık hastalık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Okullarda kendi kültür, dil ve inançlarından da koparılan çocuklardan hayatta kalanların. Kanada toplumuna uyum sağlamaları zorlaştı.

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedi için Kanada'daki katolik kuruluşlar özür dilemesine rağmen Vatikan'daki Katolik Kilisesi, henüz resmi özür dilemeyen tek kurum olarak kaldı.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, daha önce özür dileme çağrısında bulunduğu Papa Francis'den, 2017 yılında Vatikan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında da özür talep etti.

Trudeau'nun tüm girişimlerine rağmen bugüne kadar özür dilemeyen Papa Francis, British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki isimsiz çocuk mezarları konusunda da acı çektiğini belirtip yerli halkın haklarına ve kültürüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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