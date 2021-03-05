Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı

05.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:08

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihte ilk kez Irak'a giden Papa oldu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihte ilk kez Irak'a giden Papa oldu. Kalabalık bir koruma ve gazeteci heyetiyle Bağdat'a uçan Papa Francis, dört günlük gezisine başladı. Papa havalimanında Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi tarafından karşılandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Papa için havalimanında resmi bir karşılama töreni düzenlendi.Papa havalimanında Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi tarafından karşılandı. Papa Franscis, Irak Başbakanı El Kazimi ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Papa, havalimanından Irak'ın yöresel müzikleri eşliğinde karşılandı.

4 GÜNLÜK ZİYARET

Papa'nın Irak'ta en merakla beklenen görüşmelerinden biri ise yarın planlanıyor. Papa yarın Irak'ın Necef kentine geçerek Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek. Papa bu görüşmenin ardından İbrahim Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Ur Ovası'na giderek, dinler arası bir toplantıya katılacak. Bu toplantıda "İbrahim'in çocukları" adlı bir dua etkinliğine katılacağı ifade edildi.

Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı
Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı
Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı
Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Destici İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Hakan Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:11:37. #1.16#
title