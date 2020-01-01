Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi
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Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdi

01.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:37
Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi

Katolik Dünyası'nın ruhani lideri her sene olduğu gibi 'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret etti.


"İyi yıllar Papa" diye seslenen kalabalığı da ihmal etmeyen ruhani lider bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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