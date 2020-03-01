Papa Francis'e 'Covid-19 bulaştığı' iddialarına Vatikan'dan yanıt: Sadece soğuk algınlığı
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Papa Francis'e 'Covid-19 bulaştığı' iddialarına Vatikan'dan yanıt: Sadece soğuk algınlığı

Vatikan, 83 yaşındaki Papa Francis'in hafif bir soğuk algınlığı geçirdiğini ve bu nedenle bugün katılması planlanan programlarını iptal ederek konutunda dinlendiğini belirtti.

01.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:53
Papa Francis'e 'Covid-19 bulaştığı' iddialarına Vatikan'dan yanıt: Sadece soğuk algınlığı

Katoliklerin ruhani lideri ve Devlet Başkanı , geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti.


Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı İtalya'da, Papa'nın rahatsızlık geçirmesi akıllara 'koronavirüsün Papa'ya da bulaşmış olabileceği' sorularını getirdi. Fakat Vatikan yetkilileri Papa Francis'in sadece soğuk algınlığı geçirdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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