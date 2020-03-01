Papa Francis'e 'Covid-19 bulaştığı' iddialarına Vatikan'dan yanıt: Sadece soğuk algınlığı
Vatikan, 83 yaşındaki Papa Francis'in hafif bir soğuk algınlığı geçirdiğini ve bu nedenle bugün katılması planlanan programlarını iptal ederek konutunda dinlendiğini belirtti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı İtalya'da, Papa'nın rahatsızlık geçirmesi akıllara 'koronavirüsün Papa'ya da bulaşmış olabileceği' sorularını getirdi. Fakat Vatikan yetkilileri Papa Francis'in sadece soğuk algınlığı geçirdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular