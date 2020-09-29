Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret!

29.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:47
Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret!

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Vatikan ziyareti sırasında görüşme talebini reddettiği öğrenildi.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Vatikan ziyareti sırasında görüşme talebini reddettiği öğrenildi.

Vatikan ile Çin arasında uzlaşma sağlanılan iki yıllık bir anlaşmanın yakın zamanda yenilenmesine tepki göstermek için Vatikan'ı ziyaret edecek olan Pompeo, Papa'yı ziyaret talebine red cevabı aldı. Papa Francisyaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan ve Çin'in anlaşmasına verdiği tepki nedeniyle görüşmeyi reddettiği kaydedildi. Pompeo'nun Papa yerine, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher ile görüşeceği açıklandı.


Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret!
Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Esra Erol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Eddie Newton Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 17:48:31. #1.15#
title