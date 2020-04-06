Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir
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Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir

Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.

06.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
Papa Francis: Covid-19, cezaevlerinde büyük bir felakete yol açabilir

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransci, Casa Santa Marta'da düzenlediği Pazartesi Ayininde, koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması gerektiğini belirtti. Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.

Papa Francis ayrıca, hükümetlerin yoksullukla mücadele politikalarının yetersizliğine değindi. Bazı yardım kuruluşlarının çok fazla maaşlı çalışanı olduğu için bağışların yoksullar için yeterli olmadığını belirten Papa, herkesin yoksullarla ilişkisi üzerinden yargılanacağını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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