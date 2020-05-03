Papa Francis, bulunacak Covid-19 aşısının dünyada herkesin kullanımına açık olmasını istedi
03.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:51
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, uluslararası bilim dünyasına Covid-19 aşısının bulunması için işbirliği çağrısı yaptı ve bulunacak aşının dünyada herkesin kullanımına açık olmasını istedi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, uluslararası bilim dünyasına Covid-19 aşısının bulunması için iş birliği çağrısı yaptı ve bulunacak aşının dünyada herkesin kullanımına açık olmasını istedi.
Papa Francis, geleneksel pazar ayininde yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınıyla mücadele sırasında temel hizmetlerin aksamaması için çalışanlara teşekkür etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com