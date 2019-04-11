Papa Francis Barış İçin Güney Sudanlı Liderlerin Ayağını Öptü

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, ülkelerinde barışın devam etmesi amacıyla Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öptü. Papa, Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderleri Vatikan'ı ziyaret etti. Papa, yapılan görüşmede yere eğilerek Güney Sudanlı yetkililerin tek tek ayağını öptü. 82 yaşındaki dini liderin zorlanması ve görevlilerden yardım alması dikkat çekti.

Papa, Sudan'da yaşanan askeri darbe dolayısıyla komşu ülke Güney Sudan'daki barışın korunması ve yapılan ateşkes antlaşmasının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Katoliklerin ruhani lideri, heyete seslenerek "Siz kardeşlerimin barış içinde kalmasını istiyorum. Tüm kalbimle söylüyorum; artık ileriye gitmeliyiz. evet ortada çok büyük sorunlar var ancak bizi alt edemeyecekler. Sorunlarınızı çözün." mesajını iletti.

Papa ayrıca barışa katkı sağlaması amacıyla Güney Sudanlı yetkilileri Vatikan'da kalarak 24 saat süreyle dua etmeye davet etti.

Güney Sudanlı yetkililer Haziran 2018'de komşu ülke Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya gelerek yaklaşık beş yıl süren iç savaşın bitmesi için ateşkes antlaşması imzalamıştı.

2011 yılında Sudan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Afrika’nın en genç ülkesi Güney Sudan, 2013 yılından beri etnik gruplar arasında on binlerce kişinin ölümüne neden olan iç savaşla boğuşuyordu. 12 milyon nüfuslu ülkede daha önce de zaman zaman barış sağlanmış ancak kalıcı olamamıştı. Euronews.com'da Görüntüle