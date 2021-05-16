Papa'dan Orta Doğu'daki silahlı çatışmanın ölüm ve yıkım sarmalına dönüşebileceği uyarısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Orta Doğu'daki şiddetli silahlı çatışmanın, ölüm ve yıkım sarmalına dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, çocukların ölmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Orta Doğu'daki şiddetli silahlı çatışmanın, ölüm ve yıkım sarmalına dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, çocukların ölmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında bir kez daha Orta Doğu'daki gelişmelere değindi.

Papa Franciscus, bölgedeki gelişmeleri büyük endişeyle izlediğini belirterek, "İsrail ve Gazze Şeridi arasında bugünlerdeki şiddetli silahlı çatışma, ölüm ve yıkım sarmalına dönüşme riskiyle karşı karşıya. Çok sayıda insan yaralandı, çoğu masum hayatını kaybetti. Bunlar arasında çocuklar da var ve bu korkunç, bu kabul edilemez. Onların ölümü, geleceğin inşa edilmek istenmediğinin, hatta onun yok edilmek istendiğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma silah seslerine son verilmesine yardımcı olma çağrısı yapan Papa, şunları kaydetti:

"İsrail'in farklı kentlerini etkileyen artan nefret ve şiddet, kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşama için ciddi bir yaradır ve hemen diyalog başlamazsa iyileştirilmesi zor olacak. Kendime soruyorum: Nefret ve intikam nereye götürür? Diğerini yok ederek barışı inşa ettiğimizi gerçekten düşünebilir miyiz?"

Papa, İsrail ve Filistin'in bir an önce diyalog ve affetme yolunu bulabilmeleri, bir arada yaşamaya açılmaları için aralıksız dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin