- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta
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- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta

05.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:59

- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi ziyareti kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta

BAĞDAT - Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi ziyareti kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Korona virüs salgınında ilk kez İtalya dışına çıkan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'a tarihi ziyaret gerçekleştiriyor. Papa Francis'i taşıyan uçak, başkent Bağdat'ta bulunan havaalanına iniş yaptı. Papa Francis, havaalanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Havaalanındaki özel salonda Başbakan el-Kazımi ile görüşen Papa Francis, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelecek.

Siyasi parti liderleriyle de görüşmesi planlanan Papa Francis, Bağdat'taki Süryani Katolik Kilisesi'nde piskoposlar, rahipler ve din adamlarını ziyaret edecek.

- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta
- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta
- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta
- Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Bağdat'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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