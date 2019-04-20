Papa'dan Göçmenler ve İstismar Edilen Çocuklar İçin Haç Yolu Duası

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İsa peygamberin çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan Kutsal Cuma töreninde, bugünün dünyasında çarmıhlarda göçmenler ve istismar edilen çocukların da bulunduğunu söyledi.

Paskalya yortusundan önceki Cuma günü, geleneksel olarak Roma'daki Kolezyum'da düzenlenen Kutsal Cuma töreninde, Hristiyan inancına göre İsa'nın çarmıha gerilmek üzere ilerlediği "Haç Yolu" (Via Crucis) canlandırılıyor. Papa Francesco, dün akşamki "Haç Yolu" töreninin sonunda, "dünyadaki bütün haçlardaki" kişiler için dua etti ve "Senin haçında dünyanın bütün haçlarını görmemize yardım et" dedi.

Papa, bu kişiler arasında, "açlar, terk edilmişler, adalet ve barışa hasret kalanlar" ile birlikte "siyasi hesaplarla zırhlanmış kalpler ve korku nedeniyle karşılarında kapalı kapılar bulan göçmenleri", "masumiyetleri ve saflıkları yaralanan çocukları" da saydı.

Papa'nın duasında kullandığı "masumiyetleri ve saflıkları yaralanan çocuklar" ifadesi, Katolik Kilisesi içindeki çocuk istismarı skandallarına atıf olarak değerlendirildi.

Papa Francesco daha önce de çocuklara yönelik cinsel istismarı geçmişte çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine benzetmiş ve din adamlarının işlediği cinsel taciz suçları için af dilemişti. Papa Francesco'nun yönetiminde Vatikan, cinsel tacizle mücadele amaçlı yeni yasal düzenlemeler de yaptı. Ancak mağdurlar, Katolik Kilisesi içindeki taciz skandallarına karşı yeterince somut adım atılmadığını savunuyor.

Papa'nın dün akşamki duasında göçmenleri de anması, İtalya'da ve Avrupa'nın diğer birçok ülkesinde göçmen karşıtı politikaların güç kazandığı bir dönemde geldi. Papa Francesco daha önce de sıklıkla göçmenlere yardım eli uzatılması ve dayanışma çağrıları yapmıştı.

Papa'nın Haç Yolu duası öncesinde de, insan kaçakçılığı mağduru göçmen kadınlara yardım amaçlı bir derneğin başkanı olan rahibe Eugenia Bonetti tarafından yazılan bir metin okundu. Bonetti de "bugün çarmıha gerilenler" arasında evsizleri, işsiz gençleri ve "anlatılmaz acılar çektikten sonra toplumlarımızın kenarına sürülen göçmenleri" de saydı.