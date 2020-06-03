Papa'dan George Floyd açıklaması Papa Francis, Amerikan polisi tarafından öldürülen George Floyd'un ölümüne ilişkin açıklama yaparak, "Irkçılığı tolere etmemeli ya da görmemezlikten gelmemeliyiz" dedi.

Papa Francis, Amerikan polisi tarafından öldürülen George Floyd'un ölümüne ilişkin açıklama yaparak, "Irkçılığı tolere etmemeli ya da görmemezlikten gelmemeliyiz" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD'de Amerikan polisinin şiddeti sonucu George Floyd'un hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Papa Francis, "ABD'de yaşayan kardeşlerim. Floyd'un trajik ölümünün ardından geçtiğimiz günlerde ülkenizdeki rahatsız edici huzursuzluğa ilişkin endişe duydum" ifadelerini kullandı. Floyd ve ırkçılık sonucu hayatını kaybedenlere dua ettiğini ifade eden Papa, "Irkçılığı tolere etmemeli ya da görmemezlikten gelmemeliyiz. Aynı zamanda, son günlerde yaşanan şiddet kendini yenilgiye uğratıyor" diyerek ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA