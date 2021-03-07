Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin
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Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin

07.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:50
Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de 10 bin kişinin katıldığı ayin düzenledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de 10 bin kişinin katıldığı ayin düzenledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin 3'üncü gününde Musul'daki kilise ziyaretlerinin ardından ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e gelerek ayin düzenledi. 30 bin kişi kapasiteli Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine Covid-19 salgını nedeni ile 10 bin kişinin katılmasına izin verildi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer Papa'nın düzenlediği ayinde hazır bulundu. Papa ayinde yaptığı konuşmasında, Irak halkının zorluklara karşı gösterdiği sabır ve metanete değindi. Irak halkının çok acılar çektiğini belirten Papa, "Sizin sabrınız nedeniyle Irak'a hac etmeye geldim" dedi.

Irak'taki etnik gruplar arasındaki barışçıl yaşama dikkat çeken Papa, Erbil'deki ayinin ardından yarın sabah düzenlenecek resmi bir törenle Irak'ın başkenti Bağdat'tan Roma'ya hareket edecek.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin
Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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