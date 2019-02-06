Papa'da Kendisi İçin Kalabalığı Aşan Kıza: Kocası Olacak Adama Acıyorum!
Adu Dabi ziyaretinde güvenliği aşarak kendisine ulaşmayı başaran cesur ve inatçı küçük kız hakkında konuşan Papa Francis, onu güzel bir geleceğin beklediğine inandığını söyledi ve şaka yoluyla ekledi: "Kocasına ise acıyorum"
Adu Dabi ziyaretinde güvenliği aşarak kendisine ulaşmayı başaran cesur ve inatçı küçük kız hakkında konuşan Papa Francis, onu güzel bir geleceğin beklediğine inandığını söyledi ve şaka yoluyla ekledi: "Kocasına ise acıyorum"
Kaynak: Euronews.com