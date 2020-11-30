Papa Bouba Diop kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler!
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Papa Bouba Diop kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler!

30.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 00:05
Papa Bouba Diop kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler!

Kanser tedavisi gören Papa Bouba Diop 42 yaşında vefat etti. Peki Papa Bouba Diop kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Hayatı ve hakkında tüm bilgiler sizlerle.

Senegalli futbolcu Papa Bouba Diop'ın futbol kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Papa Bouba Diop kimdir, hangi takımlarda oynadı? Hastalığı ne? Tüm bilgiler haberimizde.

PAPA BOUBA DİOP KİMDİR?

Pape "Papa" Bouba Diop (d. 28 Ocak 1978), orta saha pozisyonunda görev yapmış Senegalli millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 1996 yılında ASC Diaraf kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vevey, Neuchâtel Xamax, Grasshoppers, Lens, Fulham, Portsmouth, AEK Athens, West Ham United ve Birmingham City kulüplerinde oynadı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal millî futbol takımının formasını giydi.

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Papa Bouba Diop kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler!

PAPA BOUBA DİOP BAŞARILARI

Grasshopper:

Super League (İsviçre): 2001

Portsmouth:

FA Cup: 2008

FA Cup: Runner-up 2010

AEK Athens:

Greek Cup: 2011

West Ham United:

EFL Championship play-offs (1): 2011–12

PAPA BOUBA DİOP NEDEN VEFAT ETTİ?

Kanser tedavisi göre Senegalli futbolcu Papa Bouba Diop 42 yaşında hayatını kaybetti.

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