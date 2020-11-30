Papa Bouba Diop kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler!

Kanser tedavisi gören Papa Bouba Diop 42 yaşında vefat etti. Peki Papa Bouba Diop kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Hayatı ve hakkında tüm bilgiler sizlerle.