Papa, bir kadınla ilişkisi ortaya çıkan Paris piskoposunun istifasını kabul etti - Haberler
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Papa, bir kadınla ilişkisi ortaya çıkan Paris piskoposunun istifasını kabul etti

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Papa, bir kadınla ilişkisi ortaya çıkan Paris piskoposunun istifasını kabul etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir kadınla "tuhaf" ilişkisini kabul eden Paris piskoposu Michel Aupetit'in (70) istifasını onayladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir kadınla "tuhaf" ilişkisini kabul eden Paris piskoposu Michel Aupetit'in (70) istifasını onayladı.

Fransa Piskoposlar Konferansından (CEF) yapılan açıklamada, Vatikan'ın Paris Büyükelçiliğinin Papa Franciscus'un Aupetit'in istifasını kabul ettiği bildirildi.

Aupetit, istifasının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "(Olay nedeniyle) Maruz kaldığım saldırılar beni elbette sarstı. Üzdüğüm kişilerden özür diliyorum." dedi.

Fransız basınında 22 Kasım'da çıkan haberler de, Aupetit'in 2012'de bir kadınla ilişki yaşadığı belirtilmişti. Bunun üzerine Aupetit, 26 Kasım'da Papa'ya istifa mektubunu sunmuştu.

Aupetit, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir kadınla "tuhaf" ilişki yaşadığını kabul etmiş ancak bu kadınla cinsel ilişkide bulunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.

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AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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