Papa Bağdat'ta: Kardeşçe yaşamak gerçek diyalog ister

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'ün tarihte ilk kez düzenlenen Irak ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Irak'ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerekir. Irak'ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor" dedi.

Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 4 günlük ziyareti kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Papa Franciscus, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa El Kazımi, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Konuşmasına "Hac için Irak'a geldim." diyerek başlayan Papa Franciscus, Iraklı Müslümanlar ve Hristiyanları selamladı. Papa, konuşmasında dinler arası barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumların daha fazla çalışması gerektiğini kaydetti. Papa, Yezidilere terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıları da kınadıklarını ifade etti. Papa, dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dayanışma çağrısında bulundu. Papa açıklamasını şü sözlerle sürdürdü: "Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmalıyız. Kardeşçe yaşamak gerçek diyalog ister. Irak'taki dinlerin çeşitliliği ülkeyi yüz yıllar öncesinden özel konuma yükseltmişti. Ülkeyi yeniden kalkındırmak yetmez. Yeniden kalkındırmayı başarmak önemli. Yıllarca Irak için dualar ettik. Aşırıcılık ve hoşgörüsüzlük yeter. Irak'ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerekiyor. Irak'ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor."

SALİH: BARIŞIN EVİNE HOŞGELDİNİZIrak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le başkanlık sarayında bir araya gelen Papa Francis arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Papa'nın ziyaretini değerlendiren Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Barışın evine hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Roma'daki görüşmemizden Irak'ın çektiği trajedilerden haber darsınız" dedi. Salih, barış içinde bir arada yaşamanın ve Irak'ın yaklaşık 2 bin yıllık Hıristiyan topluluğunun korunmasının önemini vurgulayarak, "Doğu, Hıristiyanlar olmadan düşünülemez" dedi. Irak, 15 ay sonra Papa Francis'in 33'üncü apostolik resmi gezisi oldu. Papa, ilk apostolik resmi ziyaretini 2013 yılında Brezilya'ya yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı