Papa'dan Bae Yolculuğu Öncesi Yemen Mesajı: Aç Çocukların Feryadı Tanrı'ya Ulaşıyor
Katolik Hrisiyanların ruhani lideri Papa Francis, pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yolculuğu öncesinde Vatikan'da halka seslenerek Yemen'deki insani krizi endişeyle takip ettiğini söyledi.
Katolik Hrisiyanların ruhani lideri Papa Francis, pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yolculuğu öncesinde Vatikan'da halka seslenerek Yemen'deki insani krizi endişeyle takip ettiğini söyledi. Yemen'deki çocukların, anne babaların feryadı Tanrı'nın huzuruna ulaştı ifadesini kullandı…
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Kaynak: Youtube