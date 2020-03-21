Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı
AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.
21.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:06
AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.
AC Milan'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu Paolo Maldini ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA