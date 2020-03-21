Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.

AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.

AC Milan'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu Paolo Maldini ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA