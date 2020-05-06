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Paolo Dybala korona virüsü yendi!

Paolo Dybala korona virüsü yendi!
06.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:33

Juventus, bir süredir korona virüs tedavisi gören futbolcusu Paolo Dybala'nın hastalığı yendiğini açıkladı.

Juventus, bir süredir korona virüs tedavisi gören futbolcusu Paolo Dybala'nın hastalığı yendiğini açıkladı. Gelişmenin ardından Arjantinli oyuncu "Sonunda, ben kazandım" notunu paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Arajantinli futbolcu Paolo Dybala, korona virüs mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi.

Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paolo Dybala'nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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