Paolo Dybala'dan Merih Demiral'a asker selamı

27.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:10

Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Paolo Dybala, Atletico Madrid karşısında kaydettiği golün ardından Merih Demiral'a koşarak, asker selamı verdi ve golün sevincini sarılarak paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunda dün akşam oynanan Juventus - Atletico Madrid mücadelesinde Paolo Dybala'dan asker selamı geldi. Arjantinli futbolcu, mücadelenin 45+1. dakikasında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydederken, golün sevincini de milli futbolcu Merih Demiral ile paylaşarak yaşadı. Dybala, yedek kulübesinde oturan Merih Demiral'ın yanına giderek önce asker selamı verdi ardından da milli yıldıza sarıldı. Dybala'nın Merih'e asker selamı vererek gol sevincini paylaşması ise sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

"BİR MESAJ İÇERMİYORDU"

Dybala, mücadele sonrası yaptığı açıklamada Merih ile sürekli bu konuda şakalaştıklarının altını çizerek, "Merih ile sürekli bu konuda şakalaşıyoruz. Soyunma odasında da aramızda geçen bir konuşma vardı. Sadece ona şaka yaptım. Bir mesaj içermiyordu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA